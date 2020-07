Jeudi dernier a eu lieu en grande pompe l’inauguration du premier tronçon de la nouvelle piste qui va longer le littoral entre le Château-d’Oléron et Boyardville sur la route des huîtres. Ce tronçon permet désormais d’aller pour le moment jusqu’à Dolus de manière sécurisée sur un axe très passant. Christophe Sueur, vice-président de la Communauté de communes de l’île :

Cette nouvelle piste cyclable a été conçue avec des matériaux innovants garantissant économies et sécurité :

Au total, ce sont plus de 7 km de pistes supplémentaires qui viennent d’être inaugurés. Le prochain tronçon reliera Dolus à Saint-Pierre, et le tout s’inscrira dans le cadre de la Transoléronaise qui doit faire le lien entre le nord et le sud de l’île. A terme, le réseau cyclable oléronais, qui est le premier de France, devrait atteindre les 200 km.