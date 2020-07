Appel à la mobilisation ce soir à La Rochelle pour la démission de Gérald Darmanin et d’Eric Dupont-Moretti. A l’origine du mouvement, l’association Osez le féminisme 17 qui reproche la nomination du premier à la tête du Ministère de l’Intérieur alors qu’il est visé par une plainte pour viol, et du second pour avoir fait acquitter plusieurs personnes impliquées dans des affaires de viols, d’agressions sexuelles et de pédophilie. Un rassemblement est prévu à 18h devant le palais de justice.