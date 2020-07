Trier et réduire ses déchets, c’est tout le temps, même en vacances. A Surgères, le Camping de la Gères met tout en œuvre pour encourager les bonnes pratiques et s’engage dans une démarche Zéro déchet. Bacs et consignes de tri des emballages, du verre et désormais des biodéchets, l’établissement dispose même d’un composteur. Ses gérants Philippe et Chantal Debroize ont même pris soin d’installer des affiches dans les espaces locatifs et les parties communes pour sensibiliser plus efficacement les campeurs. Et tout commence dès l’accueil des vacanciers. Philippe Debroize :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/camping-3.mp3 D’autres campings du territoire de Cyclad sont désormais prêts à s’engager pour le zéro déchet, comme celui de La Taillée à Aigrefeuille-d’Aunis.