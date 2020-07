Scène ouverte avec Le jeune rappeur Théo Flex de Surgères.

http://www.helenefm.com/replay/sceneouverte/sceneouverte100720.mp3 “Je me présente Theo Boudreau sous le nom de Théo Flex. J’ai 18 ans. Je suis né à Niort (79) et ça fait 6 ans que je vis de la musique et je compte en faire mon métier. Je suis en foyer depuis mes 14 ans et avant j’étais en famille d’accueil depuis l’âge de mes 4 ans”.