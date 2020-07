Comme chaque année, l’association Aides 17 va au contact des vacanciers dans les points chauds du département pour les informer et les sensibiliser sur la lutte contre le VIH, les hépatites et les IST. Au programme : stands d’information et distribution de préservatifs. L’objectif est aussi de les inciter à faire un dépistage anonyme et gratuit. On estime qu’entre 6 000 et 7 000 personnes sont contaminées chaque année en France. Et 25 000 personnes séropositives s’ignorent dans le pays. Une vaste campagne de communication accompagne cette opération, calquée cette année sur la crise du covid-19 pour mieux faire passer le message. On écoute Eric Pénagos-Pila, responsable départemental de l’Association Aides de Charente-Maritime :

L’opération a débuté hier plage des Saumonards à Boyardville sur l’île d’Oléron. Elle va se poursuivre à partir de samedi et pendant une semaine plage de La Lède à La Palmyre, puis du 8 au 15 août. Deux sites identifiés comme des lieux de rencontres amoureuses et sexuelles.