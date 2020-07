La préfecture lance un appel à la prudence, alors que les températures vont grimper ces prochains jours et que les risques seront de plus en plus accrus. Il convient d’être vigilant et d’adopter des comportements responsables : ne pas jeter un mégot de cigarette n’importe où, bien maîtriser son barbecue et ne pas manipuler des outils provoquant des étincelles près des espaces naturels. 1 feu de forêt sur 2 est dû à une imprudence, et 80% des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres des habitations.