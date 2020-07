Ensemble, elles viennent de déposer un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux contre le SRADDET, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires qui prévoit une multiplication par trois des projets. Aujourd’hui, 671 éoliennes sont en fonctionnement sur le territoire néo-aquitain. Demain, il pourrait y en avoir 1 600 de plus. Ce qui scandalise les associations. On écoute leur porte-parole en Charente-Maritime qui est aussi vice-président de la Fédération environnement durable, Michel Broncard :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/eolien.mp3