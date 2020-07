Un taux d’admission record au Bac. Conséquence de cette année si particulière marquée par le confinement et la crise du covid-19. Les résultats provisoires du 1er groupe d’épreuves, qui ont été publiés hier, présentent un taux de réussite de 93,17% dans l’Académie de Poitiers qui comptait 16 654 candidats. C’est 13,5 points de plus par rapport à l’an dernier. Place désormais aux épreuves de rattrapage pour les candidats dont la note globale issue du contrôle continu est comprise entre 8 et 10.