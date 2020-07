La baignade et les activités nautiques interdites à l’étang de Thors, près de Matha. Un bulletin d’alerte a été émis par l’Agence régionale de santé en raison de la présence de cyanobactéries. La mairie a pris un arrêté qui a été publié hier. La mesure est valable jusqu’à nouvel ordre. La résorption dépend en effet de l’apport d’eau nouvelle, et donc de pluies. Un suivi et des analyses de la qualité de l’eau seront faits jusqu’au retour à une situation favorable.