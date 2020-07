Un dramatique accident de la route s’est produit hier après-midi à Saint-Bris-des-Bois, près de Saintes. Deux voitures sont entrées en collision sur la D 131 au lieu-dit « Roumette ». Bilan : deux morts et un blessé grave. Une femme est grièvement blessée, et deux hommes sont décédés. L’un d’eux, un jeune homme de 25 ans, n’avait pas le permis et roulait à vive allure.