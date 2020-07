Un appel à témoins a été lancé après une disparition inquiétante à Loire-les-Marais, près de Rochefort. James Lebreton, 96 ans, n’a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier. Il a été vu pour la dernière fois à 17h45 à son domicile situé au lieu-dit « Le Treuil ». Malgré les recherches entreprises depuis vendredi et le déploiement d’un important dispositif, l’homme reste introuvable. James Lebreton mesure 1,60m. Il est mince et a les cheveux blancs. Le jour de sa disparition, il portait un bas de survêtement de couleur foncée, et peut-être un haut beige ou marron clair. Il se déplace toujours avec une canne ou une béquille. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter le 05 46 87 38 10.