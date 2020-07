Scène ouverte avec Le Duo Décembre de Châtellailon-Plage.

Le duo Décembre à vu le jour en novembre 2019. Le 29 du même mois, il assure sa première prestation en privé devant une bande d’amis étonnés, mais ravis d’être là. Il enchaîne avec un deuxième concert privé au mois de janvier 2020. En février, c’est au tour du « Time is Time » bar de La Rochelle (17) de le programmer devant un public déjà fan et reprenant quelques chansons avec lui. Et là c’est le drame, pandémie, confinement, adieu les concerts, bye bye la tournée mondiale. Mais rien ne l’arrête et il joue de chez lui pour notre public.

En concert le 6 août à Châtelaillon-Plage pour les Apéros du marché de 19h à 21h.

https://www.facebook.com/DuoDecembre