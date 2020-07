Avec le développement des pistes cyclables et l’augmentation de la population de l’île en été, la cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons est parfois compliquée. C’est pourquoi la Communauté de commune a décidé de lancer une vaste campagne d’affichage le long des routes. Elle s’articule autour des trois principales sources de difficultés entre usagers de la voie publique : le respect des intersections, le partage de la voirie et enfin la vigilance à chaque instant.