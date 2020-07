La Ville de Surgères maintient une partie de son offre culturelle pendant l’été. Malgré la crise sanitaire et les risques de propagation du coronavirus, la municipalité a décidé de conserver 12 des 17 évènements programmés. L’un est en attente de confirmation. Il s’agit du Forum des associations prévu début septembre. Pour respecter les mesures barrières, la plupart de ces animations auront lieu en plein air afin de garantir la sécurité des spectateurs qui vont pouvoir passer un été animé. Et c’était important aux yeux de la maire de Surgères Catherine Desprez :

Parmi les évènements maintenus cet été : l’Académie des cuivres du 18 au 25 juillet, le festival de musique de chambre Sérénade du 6 au 8 août, le Symposium de sculptures du 11 au 17 août, le Festival des festivals les 21 et 22 août, et la visite historique et théâtralisée « Les Mystères du château » les 31 juillet, 1er, 28 et 29 août. Un évènement proposé depuis l’an dernier par la compagnie Les 3C, avec cette année un certain nombre de recommandations comme le souligne le comédien Pierre-Jean Calmel :

Précisons qu’il n’y aura pas de billetterie à l’entrée. Il faudra réserver au préalable auprès de l’Office de tourisme.