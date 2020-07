L’association environnementale invite la population à se rassembler samedi matin à partir de 10h place Colbert pour interpeller l’opinion et les pouvoirs publics. Il sera donc question des pesticides, et plus précisément des métabolites et de leur impact sur l’environnement et la santé. On écoute Sylvie Laporte, secrétaire de l’association, qui nous en dit plus sur ces métabolites :

