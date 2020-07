Face à la demande toujours plus importante de la population, la Ville a décidé de proposer une nouvelle journée de tests aux habitants. Cette opération aura lieu mercredi prochain, toujours au centre des Bénédictines, de 9h à midi et de 15h à 18h. C’est sans rendez-vous et sans ordonnance. Un médecin sera présent sur place pour effectuer les prescriptions médicales.