Comme chaque été, elles renouvellent leur dispositif d’aide aux personnes les plus vulnérables à la chaleur. Un accompagnement individualisé peut être assuré sur demande par le Centre communal d’action sociale. Parallèlement, des conseils sont également rappelés aux personnes fragiles : bien s’hydrater, manger des aliments riches en eau comme des melons ou des yaourts. Et éviter de s’exposer au soleil, surtout entre midi et 16h.