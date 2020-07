Le coup d’envoi aujourd’hui d’un nouveau rendez-vous estival à Tonnay-Charente. Ça s’appelle « Les Jeudis ô quai ». Jusqu’au 27 août, des animations seront proposées tous les jeudis soir sur les quais de la marine, le long du fleuve Charente. Sous forme de concerts, de spectacles, de jeux et de rencontres. L’occasion de mettre en valeur ce site, dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville comme le souligne Eric Normand, conseiller municipal délégué en charge de la communication :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/jeudi-o-quai-1.mp3 Un nouvel évènement bienvenu en ces temps de crise sanitaire pour créer de l’animation cet été. Et ce, à plus d’un titre selon Eric Normand :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/jeudi-o-quai-2.mp3 Pour la première des Jeudis ô quais ce soir, un tournoi de palets sera proposé. Rendez-vous est donné dès 18h. Restauration sur place.