Un chien sauve ses maîtres d’un terrible incendie à Thairé-d’Aunis, près d’Aigrefeuille. Lundi soir, un feu s’est déclaré au domicile de colocataires qui ont été réveillés in extremis par leur compagnon à quatre pattes. L’incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, dans une maison de la commune de Thairé-d’Aunis, entre Surgères et La Rochelle. L’alerte a été donnée vers 23h et le feu s’est violemment propagé dans l’habitation. Le sinistre aurait pu tourner au drame. Mais c’était sans compter sur l’intervention de ce véritable héros à quatre pattes qui a réussi à réveiller ses propriétaires, motivé par l’instinct de survie et la volonté de sauver ses maîtres. Tirés de leur sommeil par les aboiements de l’animal, les deux occupants ont ainsi pu sortir in-extremis de la maison en sautant par la fenêtre de leur chambre. Mais stupeur. Plus aucune trace du chien ensuite. Le bichon est alors porté disparu. Les gendarmes de la brigade d’Aigrefeuille l’ont retrouvé quelques temps plus tard, en rase campagne, à 2 km de la maison. Il était apeuré et tapi dans un fossé, selon les militaires. Restitué à ses propriétaires, le chien se porte bien. Tout le monde est sain et sauf. La maison a été entièrement détruite. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.