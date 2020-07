Les soignants, paramédicaux et personnels hospitaliers de nouveau dans la rue aujourd’hui. Une intersyndicale appelle à une nouvelle journée d’action ce mardi. Après la forte mobilisation du 16 juin dernier, ils entendent maintenir la pression sur le gouvernement. Ils ne lâchent rien et réclament toujours plus de moyens, dénonçant la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Un dernier coup de semonce à une semaine de la fin du Ségur de la santé. On écoute André Salerno, secrétaire adjoint du syndicat FO au centre hospitalier de La Rochelle :

André Salerno qui appelle les usagers à venir grossir les rangs de la mobilisation. Trois rassemblements sont prévus en Charente-Maritime. A 11h30 devant l'hôpital de Rochefort, à midi devant celui de Saintes et à 14h devant l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle.