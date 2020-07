Une première mondiale en Charente-Maritime. L’entreprise Lyspackaging, basée à Chaniers, près de Saintes, vient de lancer son nouveau produit, la Veganbottle water. Une eau de mer puisée dans l’océan atlantique rendue potable grâce à la désalinisation réalisée en Bretagne. Le but étant de préserver l’environnement et notamment les nappes phréatiques. Cette eau est disponible en deux versions, une bouteille recyclable et une autre biodégradable. Une réelle alternative à la pollution des bouteilles plastiques.