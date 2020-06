Avec l’ouverture de l’unité de méthanisation il y a un mois à Surgères, le territoire s’équipe d’un outil innovant, capable de réinjecter du biogaz 100% local directement dans le réseau de distribution de GRDF et d’alimenter un quart de la consommation annuelle de la ville. C’est le premier du genre en Charente-Maritime. Un bel exemple de l’économie circulaire comme il en existe d’autres sur le territoire qui promeut les énergies renouvelables. On écoute Jean Gorioux, président de Cyclad et de la Communauté de communes Aunis Sud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/gorioux-1.mp3 Autre projet d’envergure pour le syndicat mixte Cyclad : la création d’un centre de tri du textile. Lancés en novembre dernier, les travaux s’achèveront au printemps 2021. Malgré un retard dû à la crise du covid-19, le projet avance bien. Jean Gorioux :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/gorioux-2.mp3 L’unité devrait logiquement être gérée par le Relais 17 qui assure la collecte. Coût de l’opération : un peu plus de 3 millions d’euros.