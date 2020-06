Cet été, jouez et gagnez plein de cadeaux sur Hélène FM !

Cette semaine, nous vous offrons des pass pour toute la famille à bord du Train des mouettes. Partez à l’aventure et profitez d’un voyage extraordinaire à bord du plus étonnant des trains à vapeur encore en fonctionnement. De Saujon à La Tremblade, sillonnez les plus beaux paysages de l’estuaire de la Seudre, ses marais salants, ses villages ostréicoles et la campagne charentaise. Le Train des mouettes reprend du service ce samedi 4 juillet !

Tentez de gagner votre pass pour deux adultes et deux enfants, en remplissant le formulaire de contact ci-dessous. Et n’oubliez pas le mot de passe de la semaine à retrouver tous les jours sur Hélène FM. Bonne chance !