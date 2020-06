La Banque alimentaire de Charente-Maritime lance un appel d’urgence au don. Alors qu’elle organise à partir d’aujourd’hui une grande collecte départementale sur trois jours, elle compte sur une forte mobilisation pour la reconstitution de ses stocks. La période du confinement et la crise du covid-19 l’ont en effet obligé à puiser dans ses réserves d’épicerie afin de maintenir l’aide sur l’ensemble du département. Aujourd’hui, la situation est critique. On écoute Jacques Méchain, responsable de la collecte au niveau départemental :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/collecte-ba.mp3 L’objectif est d’au moins 60 tonnes de denrées collectées, principalement des conserves avec viande, de l’huile, du café, des légumes secs, des pâtes, du riz et de la semoule. 3000 bénévoles seront mobilisés jusqu’à dimanche matin dans les 120 grandes et moyennes surfaces du département qui participent à l’opération.