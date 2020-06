Avant-première ce soir au Méga CGR Les Minimes de La Rochelle avec Antoine de Maximy et Julie Gayet. Le documentariste et sa productrice viendront présenter « J’irai mourir dans les Carpates ». Le réalisateur de l’émission « J’irai dormir chez vous » s’essaye à la fiction et se met en scène dans une aventure énigmatique. Rendez-vous à 19h20. C’est avec Hélène FM et c’est animé par Alain Jeanne de l’émission « Chut… On écoute la télé ! ». Vous pouvez encore gagner vos places ce matin sur helenefm.com.