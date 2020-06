Scène ouverte avec Charlilou Loverdose Duo de Sainte-Marie-de-Ré.

Charlilou, un « groupe » qui vous surprendra avec un set romantique et déjanté. Ce duo a bien fait des détours avant de poser ses valises et ses partitions sur l’île de Ré. Lilou artiste-chanteuse à la voix suave et ronde vous séduira avec son peps. Imperturbable et son caractère bien affirmé. Charles, guitariste talentueux, au groove tranquille crée une ambiance lumineuse et feutrée… Leur concert-spectacle de reprises « Un air de voyage » offre un répertoire international (français, anglais, portugais, espagnol et allemand) pour vous permettre de cheminer ensemble à la rencontre d’artistes qui ont marqué leurs vies de musiciens.

En concert le samedi 11 juillet au restaurant « Les Q Salé s» au Bois-Plage à 19h.

https://www.facebook.com/loverdoseduocharlilou

https://www.charlilou.com/