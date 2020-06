Alors quela Charente-Maritime recevra l’évènement du 7 au 9 septembre, la Ville a d’ores et déjà entrepris des travaux sur les 6 km de voies qu’emprunteront les coureurs le 8 septembre, lors de la 10e étape entre les îles d’Oléron et de Ré. En effet, un nouvel enrobé va être déposé sur la chaussée et 43 îlots directionnels potentiellement dangereux pour le peloton vont être retirés. La plupart seront réinstallés après le passage de la Grande boucle.