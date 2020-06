Plusieurs élèves des collèges du Château-d’Oléron et de Marennes-Hiers-Brouage, et des CM2 de Saint-Pierre-d’Oléron, viennent de réaliser une bande dessinée, avec l’aide de l’auteur et illustrateur belge Thibaut Lambert. Ça s’appelle « Kohaï – climax battle ». Publiée par l’association Magnezium, l’œuvre, inspirée du genre manga, particulièrement apprécié chez les jeunes, traite de l’environnement au sens large, au travers de plusieurs histoires courtes. Thibaut Lambert nous en dit plus sur l’origine du projet :

Un projet soutenu par le Pays Marennes-Oléron et la Communauté de communes du Bassin de Marennes, dans le cadre du Programme d’éducation artistique et culturel. Mickaël Vallet, le président :

La BD « Kohaï – climax battle » sort aujourd’hui. Elle est disponible dans les librairies des Pertuis, à Saint-Pierre-d’Oléron, et du Coureau, à Marennes, pour la somme de 6€95. Si le succès est au rendez-vous, l’expérience pourrait être renouvelée l’année prochaine.