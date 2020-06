Un plan de relance à 1,5 millions d’euros pour accompagner les professionnels du tourisme en Charente et Charente-Maritime. C’est ce que vient d’annoncer l’agence de développement Charentes tourisme. Ce plan s’articule autour de quatre piliers pour comprendre l’impact de la crise du covid-19 sur l’activité et identifier les besoins des 5000 entreprises du territoire, pour mieux les aider à traverser cette crise sans précédent. L’objectif est aussi de relancer la consommation au niveau local. L’enjeu est important. Le secteur du tourisme représente plus de 16 000 emplois dans les deux Charentes.