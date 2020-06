L’actrice et productrice Julie Gayet était hier à Rochefort. Elle est venue présenter à la presse « Sœurs Jumelles, rencontre de la musique et de l’image ». On en sait désormais un peu plus sur cet évènement qui aurait dû voir le jour cet été. Mais crise du covid-19 oblige, il a été reporté à fin juin 2021. Il ne s’agit pas d’un énième festival, mais d’un temps d’échange sur trois jours où les professionnels de l’image et du son vont pouvoir se rencontrer, dans les domaines du cinéma, mais aussi des jeux vidéos et de la pub. Le public ne sera pas en reste, puisqu’il pourra profiter d’une belle programmation entre concerts, projections et débats. On écoute Julie Gayet :

La tenue de cette première édition sera précédée en octobre prochain du lancement de la plateforme digitale « Sœurs jumelles » qui proposera un contenu destiné à mettre en lumière les cinéastes, les compositeurs, les institutions et formations dédiées. Notez par ailleurs que Julie Gayet sera présente vendredi soir au Méga CGR Les Minimes à La Rochelle pour l'avant-première du film « J'irai mourir dans les Carpates », en compagnie du réalisateur Antoine de Maximy. C'est à 19h20. C'est avec Hélène FM et l'émission « Chut… on écoute la télé ! ».