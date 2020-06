Gros coup de pouce pour les entreprises de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Afin de les aider à mieux passer le cap de la crise sanitaire, les élus de la CARA ont adopté hier un dégrèvement exceptionnel de leur cotisation foncière. Plus de 500 PME sont concernées. Principalement dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire. L’aide s’élève à plus de 500 000 euros.