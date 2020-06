Après sa réouverture le 15 juin dernier avec le retour des vols vers Lyon, ce sont les liaisons internationales qui vont pouvoir reprendre à partir du 1er juillet. Au total, quatre destinations sont d’ores et déjà programmées pour le mois de juillet : Lyon, Dublin, Ajaccio et Londres. Deux autres sont prévues pour le mois d’août : Bruxelles et Porto.