Depuis ce matin, le parc du château accueille une série de silhouettes représentant des scènes de violences conjugales et intrafamiliales. Réalisée par des élèves du Lycée Blaise-Pascal de Saint-Jean-d’Angély, l’œuvre entend sensibiliser à la cause des femmes et des enfants battus. Objectif déjà atteint, puisqu’à peine installée, elle a déjà suscité des réactions de riverains. On écoute Pascale Gris, adjointe au maire en charge des affaires sociales :

Brigitte, une passante, a été saisie d’emblée par la gravité de ces scènes de violence :

Reportée en raison du confinement, l’exposition sera visible jusqu’au 6 juillet, avant de revenir à l’automne dans le cadre d’une journée de conférences consacrée aux violences faites aux femmes, en partenariat avec les collèges et lycées de la ville pour sensibiliser les jeunes à cette cause. L’inauguration est prévue ce mercredi en présence du préfet Nicolas Basselier.