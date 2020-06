La réouverture des cinémas à partir de ce lundi partout en France. Après trois mois et demi d’arrêt, comment va se dérouler cette reprise pour les salles obscures ? Les exploitants sont à la fois inquiets et très impatients de proposer de nouveau des séances, en espérant que le public soit au rendez-vous. A Marennes-Hiers-Brouage, l’enthousiasme est de mise au cinéma associatif l’Estran qui rouvre aujourd’hui, comme le souligne son directeur Yvonnic Wahl :

Ça reprend également ce lundi pour le Méga CGR Les Minimes à La Rochelle. D’importantes mesures de sécurité sanitaire ont été prises. Accueil limité à 50% dans les salles. Gel hydroalcoolique à l’entrée. Sens de circulation. La réservation des tickets en ligne est fortement encouragée, avec un tarif unique à 5 euros la place, pendant deux semaines. A noter qu’un tiers du personnel reprend. Les autres salariés restent au chômage partiel. Enfin, pour accompagner cette reprise, une avant-première est proposée vendredi soir, avec la projection de « J’irai mourir dans les Carpates », avec le réalisateur Antoine de Maximy et de la productrice Julie Gayet.

A Saintes, il faudra attendre mercredi pour la réouverture de l’Atlantic ciné qui proposera la projection de 14 films qui n’ont pas pu être diffusés en mars. Et deux nouveautés : « Filles de joie » et « Nous les chiens ». Même jour pour Le Lido à Royan. A La Tremblade/Ronce-les-Bains, Le Cristal accueille de nouveau le public à partir d’aujourd’hui, avec deux séances : « De Gaulle » et « La Bonne épouse ». Et une avant-première demain avec « Voir le jour » de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire.