Covid-19 : une 2e journée de dépistage gratuit à Saint-Jean-d’Angély. Le succès de la première campagne de test réalisée de 10 juin, qui avait permis à plus de 160 volontaires de se faire dépister, a conduit la Ville à organiser un second rendez-vous à destination des habitants du canton. Il aura lieu mercredi prochain de 9h à midi et de 15h à 18h, toujours au centre des Bénédictines. C’est sans ordonnance et sans rendez-vous, et c’est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.