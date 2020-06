C’est à Surgères que l’on trouve cette innovation. Une filière de valorisation vient d’être mise en place dans deux déchetteries gérées par le syndicat mixte Cyclad, en partenariat avec Aunis biogaz. Cette unité de méthanisation agricole surgérienne qui est opérationnelle depuis un mois.

En effet, deux nouvelles bennes ont été installées ce mercredi dans les déchetteries de Marans, et du Thou, près d’Aigrefeuille. Ces bennes vont permettre de collecter les tontes de pelouse qui seront ensuite incorporées aux apports de la nouvelle unité de méthanisation agricole. Celle-ci, qui vient de voir le jour à Surgères, réinjecte du biogaz directement dans le réseau de distribution de la ville et alimente 25% de la population, 80% en période estivale. Une énergie verte 100% renouvelable qui permet à Cyclad, le syndicat mixte de traitement des déchets du nord de la Charente-Maritime, de renforcer son engagement en faveur de l’économie circulaire, et de mettre en place une nouvelle filière de valorisation locale pour des déchets produits sur le territoire.

Dans la pratique, les bennes ne pourront recevoir que des tontes fraîches de la semaine, et il faut absolument éviter les branchages et les cailloux. Les digesteurs risquent de ne pas apprécier.

Prochainement, cette filière devrait être étendue à d’autres déchetteries du territoire. Celles qui auront assez de place pour accueillir de nouvelles bennes.