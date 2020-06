Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Françoise Vrillaud. Cette femme de 85 ans dont le corps avait été retrouvé sans tête ni mains il y a un peu plus d’un an, le 9 juin 2019, dans un bois à Saint-Laurent-de-la-Prée, au nord de Rochefort. Un homme de 48 ans a été mis en examen aujourd’hui, après son interpellation mardi, suivie de 48h de garde à vue. Il s’agit du gardien de la résidence où logeait la victime. Selon le parquet de La Rochelle, ce dernier avait adopté un comportement suspect lors de l’annonce du décès de Françoise Vrillaud. De plus, son ADN a été retrouvé au domicile de la défunte. Devant les enquêteurs, le suspect a reconnu le meurtre, mais aussi le viol de la victime. Il a expliqué avoir mutilé le corps pour retarder son identification. Inconnu de la justice, il a été placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les investigations vont désormais se poursuivre sur commission rogatoire.