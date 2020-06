Dès le 1er janvier 2021, les bacs à ordures devront être équipés d’une puce électronique pour être pesés et collectés. Une vaste campagne d’information vient d’être lancée sur le territoire. 25 agents sont mobilisés pour se déplacer au domicile des usagers et les informer sur la méthode qui consiste à inciter à la réduction, au compostage et au tri des déchets. Cette campagne d’information va durer jusqu’à la fin du mois de septembre. Elle avait repoussé en raison de la crise du covid-19.