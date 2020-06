Du nouveau pour l’accueil des cyclotouristes en Charente-Maritime. Une halte vient d’être aménagée à Tonnay-Charente, près de l’aire de camping-car située au bout des quais de la Charente. Ce dispositif innovant constitue une première à l’échelle du réseau européen Camping-car park qui gère le site, puisque les huit emplacements créés sont situés sur les itinéraires cyclables de la Vélodyssée et de la Flow Vélo. On écoute Laurent Maurice, l’un des cofondateurs de Camping-car park :

De quoi participer à la redynamisation du centre-ville et des quais de Tonnay-Charente, en complément des futurs aménagements du fleuve, comme s'en réjouit d'avance le maire Eric Authiat :

Les cyclotouristes restant en général 12 jours dans un territoire contre 8 pour les touristes dits classiques, la commune de Tonnay-Charente espère bien tirer profit de ce nouveau dispositif.