Depuis ce matin, la pratique et toutes les activités nautiques ne sont plus autorisées, car la qualité de l’eau n’est plus assurée selon un arrêté pris par la municipalité. Conséquences des fortes précipitations de la nuit dernière et d’hier. Sont concernées les plages de Pontaillac, de Foncillon et de la Grande conche. Leur réouverture est condtionnée aux résultats des analyses effectuées ce mercredi. Les plages du Chay et du Pigeonnier sont épargnées par la mesure.