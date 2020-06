Le programme d’animations autour du passage du Tour de France en Charente-Maritime a été dévoilé ce lundi. L’évènement cycliste, qui a été décalé du 7 au 9 septembre en raison de la crise sanitaire, sera le temps fort de la saison dans notre département. Le 7 sera la journée de repos des coureurs, avec l’ouverture pour trois jours d’un Fan park à Châtelaillon-Plage. Le 8 sera marqué par l’étape 10 « l’échappée maritime » entre les îles d’Oléron et de Ré qui va traverser 33 communes du département. Et le 9, le départ de la 11e étape de Châtelaillon, direction Poitiers.

Et c’est tout d’abord un concours photo qui est lancé ce mois-ci sur instagram avec l’opération #MonVéloPrendLaPoseEn17. Jusqu’au 30 juin, chacun est invité à poster un cliché d’une bicyclette dans un lieu emblématique de notre département. Un tirage au sort départagera les participants, et un vélo sera offert au gagnant.

En juillet, quatre séance de cinéma en drive-in seront proposées, avec la projection du film « La grande boucle » avec Clovis Cornillac : le 3 à Thénac, le 4 à Charron, le 24 à Matha et le 25 à La Génétouze.

Fin juillet, une exposition sur le Tour de France sera proposée à la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle.

Durant les deux mois d’été, un camion aux couleurs des mouettes sillonnera les routes de la Charente-Maritime. Et tous les soirs, le chanteur et animateur Jean-Marc Desbois évoquera le Tour de France et son histoire.

Et pendant le passage du Tour, une flotille de bateaux se rassemblera en mer entre les îles d’Oléron et de Ré. Le Train des mouettes se mettra aux couleurs de la Grande boucle et sera décoré de 13 portraits de cyclistes de légende et des paysages du département. Et l’hippodrome de Châtelaillon-Plage accueillera du 7 au 9 septembre une fan zone avec des jeux et des cadeaux à gagner.

Enfin, pendant l’Echappée maritime, le département se parera de jaune au bord des routes, à l’entrée de chaque commune traversée et sur les quatre ponts.

A noter que le président du Département Dominique Bussereau a demandé au préfet, à la directrice départementale de l’Education nationale et aux maires de libérer les écoliers et collégiens lors du passage du tour pour leur permettre d’y assister.