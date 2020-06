La mobilisation des personnels soignants ce mardi partout en France. Médecins, infirmiers et aide-soignants réclament plus de moyens dans les hôpitaux, en plein Ségur de la santé. Cette large consultation pour bâtir le nouveau plan hôpital promis par le gouvernement d’ici l’été. Plusieurs manifestations sont prévues ce mardi en Charente-Maritime, dans le respect des règles de sécurité sanitaire : à 11h devant l’Ehpad Aquitania de Saintes, puis à midi sur le parvis du centre hospitalier de Saintonge, à 13h devant l’hôpital de Jonzac et à 14h devant celui de La Rochelle. Et plus tôt dans la journée à Rochefort où le personnel gréviste se rassemblera à 9h30 devant le centre hospitalier. On écoute Frédéric Foucaud, aide-soignant et secrétaire général FO santé à l’hôpital de Rochefort :

Et j’ajoute que depuis hier soir, le syndicat SUD santé sociaux occupe le hall de l’hôpital Saint-Louis de La Rochelle pour faire pression sur le gouvernement et la direction locale de l’établissement.