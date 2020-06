Julie Gayet attendue mardi prochain à Rochefort. La comédienne et réalisatrice viendra présenter le festival qu’elle a conçu pour la cité de Colbert. Ça s’appelle « Sœurs jumelles : rencontre de la musique et de l’image ». Elle sera accompagnée du chanteur et compositeur Benjamin Biolay qui soutient l’évènement. Un évènement reporté en juin 2021 pour cause de crise sanitaire.