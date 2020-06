Les soignants de retour dans la rue demain. Plusieurs organisations syndicales appellent à des rassemblements ce mardi partout en France pour réclamer plus de moyens, alors que les négociations dans le cadre du Ségur de la santé piétinent et que la crise sanitaire a mis en exergue un certain nombre de dysfonctionnements. Les personnels soignants des hôpitaux et des Ehpad sont invités à se rassembler. En Charente-Maritime, quatre manifestations sont prévues : à 9h30 devant le centre hospitalier de Rochefort, à 11h devant l’Ehpad Aquitania de Saintes, puis à midi sur le parvis du centre hospitalier de Saintonge, à 13h devant l’hôpital de Jonzac et à 14h devant celui de La Rochelle.