A quelques jours de sa réouverture, l’établissement, qui est spécialisé dans les troubles anxieux, met en place un programme bien particulier pour répondre aux souffrances des patients engendrées par cette crise sanitaire.

Saujon, la station thermale référente dans la gestion des troubles anxieux, s’apprête à accueillir ses curistes dès le 22 Juin avec un programme spécifique post Covid-19. En effet, les équipes médicales spécialisées répondront aux souffrances engendrées par cette crise sanitaire : angoisses pathologiques, états dépressifs réactionnels ou stress post-traumatiques. Un programme psychoéducatif adaptable sur-mesure sera ainsi proposé afin d’accompagner ces personnes fragilisées, dans un processus de résilience.

De nombreuses enquêtes internationales révèlent la détresse psychologique de cette crise sanitaire à court et moyen terme. La plupart des travaux soulignent la persistance, jusqu’à 3 ans, de séquelles psycho-traumatiques et d’états de dépression majeure. Pour le Dr Olivier Dubois, médecin psychiatre et directeur des Thermes de Saujon, «il ne faut pas mésestimer les effets psychologiques qui sont très souvent perçus à retardement. Dans un premier temps, la souffrance s’exprime sous la forme d’angoisses et de ses cercles vicieux : insomnie, fatigue, oppression, malaises… Puis, arrivent des états dépressifs réactionnels où s’installe un sentiment de découragement voire de désespoir. Et enfin, plus tard encore, ce sont de véritables formes de stress post traumatiques qui surviennent, souvent accompagnés d’états dépressifs prolongés, de cauchemars nocturnes et d’attaques de panique.

L’Ecole Thermale du Stress de Saujon a élaboré 4 modules spécifiques pour la « gestion post-crise ». Ils seront proposés à la carte, à tous les curistes, sous forme d’ateliers thématiques.