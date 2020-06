Le 11 août dernier, alors que plus de 1500 musulmans participaient à la fête de l’Aïd El Adha au stade Bouffenie, une trentaine de fidèles avaient été verbalisés pour stationnement gênant. La communauté musulmane avait dénoncé des contraventions abusives et un manque de tolérance par rapport à d’autres évènements comme les matchs de rugby. Et elle a été entendue, puisque le procureur de la république de La Rochelle vient d’annuler ces amendes. Les personnes qui ont payé et contesté ces PV vont être remboursés.