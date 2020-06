La Communauté de communes Aunis Sud prend des mesures face à la crise du covid-19. Les élus viennent notamment d’abonder la somme de 65 000 euros supplémentaires au Fonds de prêt et de solidarité de proximité destiné aux commerçants, artisans et association. Ils ont également décidé de reporter les loyers et les charges locatives pour les entreprises hébergées à la pépinière Indigo, de réduire les frais pédagogiques au Conservatoire de musique qui ne rouvrira pas avant septembre et enfin de financer 150 bons d’achat de 100 euros, en supplément de l’opération de soutien lancée par Charentes tourisme qui a décidé d’offrir un million d’euros pour faire venir les touristes en Charente et Charente-Maritime.