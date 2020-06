C’est la plus grande chasse aux trésors touristique au monde. Tèrra aventura est de retour en Nouvelle-Aquitaine depuis une semaine. Après une interruption forcée due au confinement, le jeu de geocaching, qui compte plus de 2 millions d’adeptes, reprend progressivement sur le territoire régional. Et il a dû s’adapter aux mesures de sécurité sanitaire pour se relancer, comme nous l’explique Michel Durrieu, directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine :

Malgré le contexte actuel, le Comité régional du tourisme continue d'innover pour rendre ce jeu toujours plus attractif. 80 nouveaux parcours seront lancés d'ici à la fin du mois de juillet, pour un total de 400 parcours. Michel Durrieu :

Tèrra aventura qui fête cette année sa 10e saison.