L’homme de 44 ans, soupçonné d’avoir tué son ex-compagne de 47 ans dimanche à Périgny, près de La Rochelle, a été mis en examen et écroué hier soir. Il avait été déféré plus tôt dans la journée devant un juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue au cours de laquelle il a reconnu avoir perdu tout contrôle sous l’effet de l’alcool et de produits stupéfiants, et frappé sa victime avec un marteau avant de l’étrangler avec sa ceinture. Le suspect d’origine macédonienne, qui venait tout juste de sortir de prison, n’avait pas supporté la fin de leur relation, après quatre ans de vie commune. Condamné à 19 reprises entre 2002 et 2019, essentiellement pour des délits routiers, mais aussi pour des violences aggravées, des vols et des dégradations, il a été mis en examen pour meurtre par ex-concubin et placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.