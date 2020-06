Ils appellent à une action artistique à 18h30 dans plusieurs villes du département : à La Rochelle, Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et sur l’île d’Oléron. Ils vont occuper l’espace public pendant une dizaine de minutes pour exprimer leur désir de retrouver leur public et pour dénoncer aussi les incohérences du déconfinement. Parmi les participants engagés dans cette démarche, Maud Glomot. Elle est comédienne, metteure en scène et directrice artistique de la compagnie La Valise de poche à La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/glomot-1.mp3 Maud Glomot qui déplore depuis le confinement une activité réduite à la portion congrue :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/glomot-2.mp3